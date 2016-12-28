Америку не открывать, обезьян не дразнить: Гройсман дал установку кабмину Украины

Киев, 28 декабря. Украинские чиновники в следующем году должны перестать «обезьянничать» и начать просто выполнять свою работу. Такое заявление в среду сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Коллеги, не надо изобретать велосипед и не надо здесь открывать Америку. Надо перестать обезьянничать и просто качественно делать свою работу. И эта работа будет иметь очень конкретный и понятный результат», — отметил он, выступая в эфире украинского телевидения.

Это уже не первая критика Гройсмана в адрес украинских чиновников. Ранее он заявлял, что главная проблема Украины — это институциональная слабость, поскольку страной управляют неквалифицированные люди. Глава правительства назвал таких чиновников «неадекватными».