Еврокомиссия уверена в законности решения о доступе «Газпрома» к OPAL

Брюссель, 28 декабря. Еврокомиссия уверена в законности своего решения по OPAL, которое пытается оспорить Варшава в Европейском суде юстиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Стоит напомнить, что ранее Еврокомиссия дала согласие на расширенный доступ к газопроводу OPAL, дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Варшава заявила о намерении оспорить решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL и подала соответствующую жалобу в Европейский суд.

«Еврокомиссия убеждена, что ее решение находится в полном соответствии с нормами третьего энергопакета ЕС, и оно было принято на основании четких правил, процедур и сроков», — заявил представитель Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что Еврокомиссия «приняла к сведению» иск польской стороны. Ранее «Газета.ru» сообщала, что Киев намерен присоединиться к иску Варшавы в суд на Европейскую комиссию и европейскую компанию-регулятора в связи с разрешением «Газпрому» увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL.