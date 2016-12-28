Армейская авиация России получила партию арктических вертолетов Ми-8

Москва, 28 декабря. Подразделения армейской авиации получили на вооружение партию транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и несколько единиц вертолетов арктической модификации.

На настоящий момент модернизированный вертолет Ми-8 является одной из самых современных машин в своем классе, он предназначен для транспортировки грузов, а также десантных подразделений. При этом машина может оказать десантникам огневую поддержку при высадке. Вертолет способен вести поисковые и спасательные операции. Арктическая версия машины предназначена для эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера. Кабина и салон вертолета утеплены, двигатели снабжены системой запуска при низких температурах.