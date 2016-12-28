Детоубийце вынесли смертный приговор в Белоруссии

Минск, 28 декабря. В Белоруссии вынесли смертный приговор 39-летнему мужчине из города Мозыря, который в начале 2016 года убил двух своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на информацию суда.

Подсудимого признали виновным, ему вынесли смертный приговор, который был оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда. Мужчина убил девятилетнюю ночь и 17-летнего сына, сам обратился в правоохранительные органы и признался в содеянном, его задержали. Во время расследования мужчина пытался свести счеты с жизнью, но выжил, медики оказали ему помощь.

Согласно данным следствия, житель Мозыря совершил ужасное преступление «из чувства мести» к бросившей его супруге. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления гражданин был вменяем.

К счастью, не все истории о ревности к бывшим женам заканчиваются трагедией. Как сообщала Газета.Ru, жителя Ростовской области осудили на 12 лет за попытку сжечь экс-супругу и ее семью.