FAN-TV Лента новостей
Детоубийце вынесли смертный приговор в Белоруссии
Происшествия

Детоубийце вынесли смертный приговор в Белоруссии

Сегодня 14:34
70

Смертный приговор

Минск, 28 декабря. В Белоруссии вынесли смертный приговор 39-летнему мужчине из города Мозыря, который в начале 2016 года убил двух своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на информацию суда.

Подсудимого признали виновным, ему вынесли смертный приговор, который был оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда. Мужчина убил девятилетнюю ночь и 17-летнего сына, сам обратился в правоохранительные органы и признался в содеянном, его задержали. Во время расследования мужчина пытался свести счеты с жизнью, но выжил, медики оказали ему помощь.

Согласно данным следствия, житель Мозыря совершил ужасное преступление «из чувства мести» к бросившей его супруге. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления гражданин был вменяем.

К счастью, не все истории о ревности к бывшим женам заканчиваются трагедией. Как сообщала Газета.Ru, жителя Ростовской области осудили на 12 лет за попытку сжечь экс-супругу и ее семью.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Сегодня 14:20
77

Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»

Сегодня 14:17
160

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
114

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
148

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
155
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Кэрри Фишер появится в новом эпизоде «Звездных войн» в 2017 году

14:44

Правительство РФ пока не определилось с планом приватизации

14:43

Американские инженеры научили протез Люка Скайуокера новым фокусам

14:40

Переходный процесс в Сирии невозможен с Асадом — Анкара

14:39

ДНР: ВСУ атаковали Ясиноватую из 120-мм минометов

14:39

Армейская авиация России получила партию арктических вертолетов Ми-8

14:36

Детоубийце вынесли смертный приговор в Белоруссии

14:34

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

14:33

Ситуация в Алеппо стала темой переговоров Лаврова и де Мистуры по Сирии

14:32

Еврокомиссия уверена в законности решения о доступе «Газпрома» к OPAL

14:31

ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»

14:29

Дед Мороз и Снегурочка запустили новогодний состав в московском метро

14:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Кэрри Фишер появится в новом эпизоде «Звездных войн» в 2017 году
Читать
Закрыть