Ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени

Вашингтон, 28 декабря. Больные люди перестают чувствовать время и отличать день от ночи из-за высокой температуры, заявили специалисты университета Джона Гопкинса в Балтиморе.

По данным ученых, свет оказывает воздействие на желание человека спать.

«Мы почти ничего не знали о том, что контролирует этот процесс, — пояснил эксперт. — Наше исследование показало, что им управляет надзрительное ядро мозга, и что его работой управляют свет и тепло».

При изучении надзрительного ядра был обнаружен ген LHX1. Его удаление привело к патере чувство времени у грызунов, над которыми проводили эксперимент. Повышение температуры тела вызывало у мышей перезапуск этих циклов.

Ранее генетики выяснили, что необходимо для образования новых видов, передает «Индикатор».