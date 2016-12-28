FAN-TV Лента новостей
Ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени
Весь мир

Ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени

Сегодня 14:20
80

Ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени

Вашингтон, 28 декабря. Больные люди перестают чувствовать время и отличать день от ночи из-за высокой температуры, заявили специалисты университета Джона Гопкинса в Балтиморе.

По данным ученых, свет оказывает воздействие на желание человека спать.

«Мы почти ничего не знали о том, что контролирует этот процесс, — пояснил эксперт. — Наше исследование показало, что им управляет надзрительное ядро мозга, и что его работой управляют свет и тепло».

При изучении надзрительного ядра был обнаружен ген LHX1. Его удаление привело к патере чувство времени у грызунов, над которыми проводили эксперимент. Повышение температуры тела вызывало у мышей перезапуск этих циклов.

Ранее генетики выяснили, что необходимо для образования новых видов, передает «Индикатор».

 

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Сегодня 14:20
66

Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»

Сегодня 14:17
138

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
108

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
142

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
151
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Американские инженеры научили протез Люка Скайуокера новым фокусам

14:40

Переходный процесс в Сирии невозможен с Асадом — Анкара

14:39

ДНР: ВСУ атаковали Ясиноватую из 120-мм минометов

14:39

Армейская авиация России получила партию арктических вертолетов Ми-8

14:36

Детоубийце вынесли смертный приговор в Белоруссии

14:34

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

14:33

Ситуация в Алеппо стала темой переговоров Лаврова и де Мистуры по Сирии

14:32

Еврокомиссия уверена в законности решения о доступе «Газпрома» к OPAL

14:31

ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»

14:29

Дед Мороз и Снегурочка запустили новогодний состав в московском метро

14:25

Гигантский алабай в Тюмени устроил кровавую бойню на глазах у детей

14:22

РУСАДА: NYT исказила и вырвала из контекста слова Анцелиович о допинге

14:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Американские инженеры научили протез Люка Скайуокера новым фокусам
Читать
Закрыть