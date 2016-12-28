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ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»
Общество

ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»

Сегодня 14:29
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ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»

Москва, 28 декабря. Российское агентство Regnum подтвердило заявления о своем желании подать в суд на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову за «клевету в адрес журналистов агентства». Ранее Захарова заявила, что применение слов «недогосударство» и «недонарод» в отношении Белоруссии и белорусов в статьях Regnum «вне всяких рамок».

По заявлению ИА Regnum, несмотря на то, что эти слова действительно взяты из «нацистского словаря», авторы статей никак не оскорбляли Белоруссию и Захарова совершенно сознательно искажает его смысл. 

«Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА Regnum только в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути, — к русофобии, Майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности», — приводит «Царьград» текст заявления.

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Валентин Меликов
#мария захарова
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