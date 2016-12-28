Два пропагандиста ИГ задержаны полицией Мадрида

Мадрид, 28 декабря. Испанская полиция задержала в Мадриде двух человек за пропаганду идей ИГ, сообщили в силовом ведомстве.

Задержанные за пропаганду ИГ (ИГИЛ, организация «Исламское государство» запрещена в России как террористическая) нацполицией являются испанцами. В Мадриде также ведутся обыски по пяти адресам. Напомним, что в Испании с конца июля 2015 года действует четвертый уровень террористической опасности. Известно, что за полтора года полиция задержала 175 человек, причастных к пропаганде деятельности ИГ, к вербовке боевиков.