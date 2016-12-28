Гигантский алабай в Тюмени устроил кровавую бойню на глазах у детей

Тюмень, 28 декабря. В Тюмени разъяренный алабай растерзал стаю бездомных собак на глазах у местных жителей. По словам очевидцев, служба отлова сначала увезла агрессивную собаку, однако потом ее снова вернули хозяину.

Как сообщили «URA.Ru» в благотворительном фонде «Потеряшки», огромный кобель охранял станцию технического обслуживания неподалеку от Тюменского аккумуляторного завода. По словам очевидцев, хозяин собаки часто выгуливал ее без намордника, последняя прогулка обернулась трагедией. Мужчина отпустил огромного пса, и тот сразу набросился на стаю бездомных собак, в которой были щенки. Алабай разодрал нескольких животных, еще одна спасавшаяся от него собака попала под машину.

«Матери с детьми заскакивали в маршрутки, бежали, куда глаза глядят», — цитирует агентство волонтерку фонда Татьяну Воробьеву.

Правоохранители и служба отлова забрали алабая, однако через несколько часов агрессивный пес снова оказался на территории СТО. Поэтому местные жители не исключают, что кровавая драма может повториться.