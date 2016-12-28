Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях

Луганск, 28 декабря. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинская разведка активизировала свою деятельность в Донбассе. ВСУ намерены забросить диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий в ЛНР.

Как отметил майор, противник активизировал разведку местности с целью поиска брешей в обороне Народной милиции для последующего применения своих разведывательно-диверсионных групп и совершения диверсий на территории ЛНР. Украинское командование пошло на такой шаг ввиду невозможности ведения ВСУ полномасштабных боевых действий из-за острой нехватки военной техники, личного состава и вооружения.

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Ранее сообщалось, что украинские снайперы ведут огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе Новоалександровки.