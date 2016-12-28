ВДВ подготовят почти полторы тысячи парашютистов-высотников

Рязань, 28 декабря. 309 Центр специальной воздушной подготовки Минобороны РФ обязался подготовить 1,2 тысячи парашютистов-высотников к середине 2017 года.

Специалисты высотной парашютной подготовки выделяются даже среди российской армейской элиты — воздушных десантников. Они совершают прыжки с высот от 4 тысяч метров. На занятиях бойцы учатся выравнивать и свободно переносить низкое атмосферное давление, грамотно реагировать на ситуации, вызванные кислородным голоданием. Для прыжков высотники используют парашютные системы «Арбалет» и «Арбалет-2». За время подготовки специалисты высотной парашютной подготовки выполнили более 12 тысяч прыжков с высот от 4 тысяч метров.