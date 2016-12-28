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Путин поздравил иудеев России с Ханукой
Общество

Путин поздравил иудеев России с Ханукой

Сегодня 14:01
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Путин поздравил иудеев России с Ханукой

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой поздравил евреев с Ханукой.

Глава государства Владимир Путин на встрече с представителями иудейской конфессии – Берлом Лазаром и Александром Бородой выразил надежду, что будущий год будет счастливый и благополучный для всех иудеев России. Он также отметил большую работу главы Федерации еврейских общин, которая проводится «для развития отношений с другими конфессиями». Владимир Путин поблагодарил и за работу внутри конфессии – строительство синагог, создание религиозно-культурных центров.

 

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Ирина Селезнева
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