Представитель комиссии оценил состояние параметрического самописца Ту-154

Москва, 28 декабря. Первичный осмотр обнаруженного параметрического самописца Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, показал, что объект находится в хорошем состоянии. Об этом заявил старший инженер комиссии Дмитрий Попов.

«Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте — это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохранится», — пояснил он в эфире телеканала Россия-24.

Попов также уточнил, что поднятый со дна Черного моря самописец является параметрическим.

Напомним, на борту направлявшегося в Сирию военного самолета Ту-154 находились 92 человека. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство будет оказывать адресную поддержку семьям сотрудников, погибших в результате авиакатастрофы.