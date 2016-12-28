FAN-TV Лента новостей
Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир
Новороссия

Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир

Сегодня 14:06
39

Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир

Донецк, 28 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил детей ДНР с наступающим Новым годом. Он выразил уверенность, что 2017 год принесет Донбассу мир.

В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко прошла праздничная елка для детей ДНР. На праздник пришли не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава республики.

«Дорогие взрослые, вы прекрасно знаете, что пришлось пережить нашим детям, они пережили все ужасы и трагедию этой войны, — заметил он. — Поэтому наша с вами задача  — чтобы все праздники стали запоминающимися. Я уверен, что 2017 год принесет нам мир».

Читайте также: Новости Новороссии: Донбасс под огнем запрещенных орудий, ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на юге ДНР

комментарии
Катерина Тимошенская
#александр захарченко
Новости партнеров
Эксклюзив

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
67

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
100

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
129

Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

Сегодня 13:30
72

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
325
Показать еще
Новости по теме

ЕСПЧ зарегистрировал более 800 жалоб жителей ДНР о преступлениях ВСУ

12:39

ДНР сообщила о росте притока переселенцев из-за повышения цен на Украине

12:31

Омбудсмен ДНР: Киев отвергает обмен пленными по формуле «всех на всех»

11:56

ДНР передаст в суд Гааги материалы о гибели 70 детей Донбасса под обстрелами ВСУ

11:42

Донецк назвал число вынужденных переселенцев в ДНР

10:58
Перейти в раздел
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях

14:15

Америку не открывать, обезьян не дразнить: Гройсман дал установку кабмину Украины

14:15

Два пропагандиста ИГ задержаны полицией Мадрида

14:12

Иран потребовал отстранить Саудовскую Аравию от переговоров по Сирии

14:11

ВДВ подготовят почти полторы тысячи парашютистов-высотников

14:11

Представитель комиссии оценил состояние параметрического самописца Ту-154

14:10

Границы республик Донбасса взяты Киевом под особую охрану

14:09

Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир

14:06

Путин поздравил иудеев России с Ханукой

14:01

Старейший в мире самец панды умер в Китае

14:00

Расчленившего жену и детей петербуржца приговорили к пожизненному сроку

13:59

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

13:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях
Читать
Закрыть