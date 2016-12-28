Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир

Донецк, 28 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил детей ДНР с наступающим Новым годом. Он выразил уверенность, что 2017 год принесет Донбассу мир.

В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко прошла праздничная елка для детей ДНР. На праздник пришли не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава республики.

«Дорогие взрослые, вы прекрасно знаете, что пришлось пережить нашим детям, они пережили все ужасы и трагедию этой войны, — заметил он. — Поэтому наша с вами задача — чтобы все праздники стали запоминающимися. Я уверен, что 2017 год принесет нам мир».

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