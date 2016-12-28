Границы республик Донбасса взяты Киевом под особую охрану

Киев, 28 декабря. Украинская сторона намерена усилить меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом рассказала заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ в Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать гражданам проходить эти блокпосты», — объяснила политик.

Напомним, ранее представители Донецкой народной республики проинформировали о том, что Киев не хочет проводить обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

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