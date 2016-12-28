Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на минувшей неделе поддержали в Совбезе ООН резолюцию №2334, осуждающую политику строительства жилья для переселенцев на территории Палестинской автономии. Об этом заявил 27 декабря официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон. Является ли это свидетельством того, что Израиль кардинально меняет свое отношение к России и США? Ответить на этот вопрос постарался корреспондент Федерального агентства новостей.

Ближневосточная акробатика на стульях

Очень часто искусство политики заключается в том, чтобы суметь усидеть одновременно на двух-трех, а то и больше стульях. В текущей реальности Москва поддерживает Дамаск, Тегеран, «Хезболлу» и курдов в их борьбе с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.), параллельно стараясь минимизировать вмешательство Анкары и Тель-Авива в сирийские события. При этом Тегеран с «Хезболлой» терпеть не могут Тель-Авив, а курды — Анкару. Турецко-израильские отношения тоже особой пылкостью не отличаются.

Впрочем, это далеко не весь клубок ближневосточных проблем, отдельные ниточки которого тянутся и в Европу, и за океан.

Так, например, Москва, мягко говоря, не совсем симпатизирует Киеву. Тель-Авив же относится к Киеву куда более лояльно. Процитируем Шимона Бримана, израильского журналиста и историка: «Израиль оплачивал лечение украинских раненых, финансировал семинары психологической реабилитации солдат и офицеров АТО, увеличил масштабы участия украинцев в международных программах нашего МИД, закрыл консульство в Крыму и открыл новое почетное консульство во Львове. Осенью 2016 года Израиль согласился на приезд 20 тысяч украинских строителей».

Но Москва во имя Сирии закрывает на это глаза.

На другом берегу Атлантического океана Вашингтон тоже занимается «акробатикой на стульях», стараясь одновременно дружески похлопывать по плечу как Тель-Авив, так и монархии Персидского залива, особой любви к евреям не испытывающих. Долгое время этот «любовный треугольник» был довольно устойчивым. Тель-Авив и Эр-Рияд даже начали сближаться на почве общей антипатии к Тегерану. Но потом президентские выборы в США выиграл Барак Обама, и все полетело в тартарары.

Новая администрация Белого дома принялась резко критиковать продолжение строительства израильских поселений на т.н. «палестинских территориях» и, по слухам, даже настаивать на контроле за вроде бы имеющимся у Израиля ядерным арсеналом. Показательно, что деструктивный характер действий Обамы по отношению к Израилю оказался очевиден и самим американцам. Цитата Эллиота Абрамса, бывшего заместителя госсекретаря США: «В течение всех восьми лет своего пребывания у власти Обама делал все, что только было в его силах, подрывая избранное правительство Израиля, предотвращая его сопротивление ядерной программе Ирана и максимально отдаляя США от Израиля».

Трещины на фасаде

К концу 2016 года благообразный фасад давнего союза Вашингтона и Тель-Авива покрылся заметными трещинами. А потом по нему хлестко ударил отказ Вашингтона использовать 23 декабря свое вето, что позволило Совбезу ООН принять резолюцию, осудившую строительство израильских поселений на палестинских территориях. За принятие резолюции проголосовали 14 из 15 стран-членов Совета Безопасности ООН!

То, что за указанную резолюцию проголосовала Россия, было воспринято в Израиле пусть и с угрюмым, но пониманием. В конце концов, Москва всегда последовательно выступала против поселенческой деятельности Израиля на палестинских территориях. Но молчание США! Молчание США, безусловная поддержка со стороны которых многие годы была одним из столпов внешней политики Израиля! Молчание США, в которых избранный, но еще не вступивший в должность президент Дональд Трамп громко требовал ветирования направленной против Израиля резолюции! Это молчание было просто ошеломляющим. И хотя Трамп уже пообещал, что после своей инаугурации все переиграет, доверию израильтян к Штатам был нанесен серьезный удар.

Поддержка же резолюции Совбеза Киевом с учетом помощи, оказываемой Израилем Украине, выглядела просто плевком в лицо. Причем, плевком заведомо идиотским, если вспомнить, что благоволящей к украинскому правительству администрации Обамы до ухода в политическое небытие осталось совсем немного времени.

На резолюцию Совбеза Израиль ответил возмущением, отказом принять у себя премьер-министра Украины и обещанием пересмотреть свои и так непростые отношения с ООН. На улицах израильских городов жители обменивались мрачной шуткой: «Единственное, в чем сошлись Украина и Россия за последнее время — это совместное голосование против Израиля в ООН!»

Итак, клубок ближневосточных проблем продолжает запутываться. «Прощальные гастроли» Барака Обамы заметно меняют сложившийся в регионе status quo. Вашингтон долгое время был неизменным партнером Анкары, но провалившаяся июльская попытка военного переворота, за которой, по мнению президента Турции, стояли не только гюленисты, но и Вашингтон, заставила Реджепа Тайипа Эрдогана пересмотреть прежнюю схему турецко-американских отношений. Образно говоря, Анкара резко сменила курс и на всех парусах рванула в сторону Москвы.

Самоустранение Вашингтона от принятия Совбезом ООН 23 декабря резолюции по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на проблему израильских поселений способно пошатнуть еще один краеугольный камень ближневосточной политики. А именно — изменить сложившуюся модель американо-израильских взаимоотношений. По крайней мере, так считают некоторые российские и иностранные аналитики.

Но как на голосование по резолюции №2334 Совбеза ООН смотрят в самом Израиле? Какие последствия может иметь эта резолюция для отношений Израиля с Соединенными Штатами и структурами ООН? Федеральное агентство новостей решило задать эти вопросы самим израильтянам. Нет, не прожженным политикам, а самым обыкновенным гражданам.

Серьезная фигура и прыжки по указке

Артем, 38 лет, Ришон-ле-Цион:

— Начну с России. Не думаю, что позиция Москвы в голосовании за резолюцию Совбеза ухудшит отношения между Россией и Израилем. Это позиция Москвы была предсказуема. Тем не менее, даже на фоне значительного улучшения отношений с Россией, Израиль сильно обеспокоен последствиями российской операции в Сирии. По сообщениям израильских СМИ «Хезболла» существенно усилила свое вооружение, а также свою политическую значимость в Ливане и Сирии за счет своего участия в боевых действиях на стороне Асада и укрепления Ирана. Усиление «Хезболлы» на северных границах Израиля не может нас не беспокоить, поэтому российские гарантии безопасности, на основании ее военного присутствия в Сирии, были бы восприняты более чем позитивно. В целом же отношение к России меняется в лучшую сторону, во многом за счет отношения к Путину, как к серьезной политической фигуре. Тем не менее, на мой взгляд, России пора определиться со своим отношением к таким организациям как «Хамас», «Хезболла» и пр.

Как в израильских СМИ, так и в разговорах с моими коллегами по работе, голосование России 23 декабря практически не обсуждалось. Повторюсь — Россия ведет себя последовательно и предсказуемо в отношении Израиля, поэтому ее возражения против резолюции Совбеза вызвали бы скорее удивление.

То, как проголосовала Украина, конечно, привлекло внимание. К точке зрения Киева проукраински настроенные израильтяне, в массе своей выходцы с Украины, отнеслись отрицательно. Им, по понятным причинам, хотелось бы большего сближения с Украиной. Большинство же коренных израильтян не всегда способно отличить Украину, скажем, от Белоруссии, поэтому их раздражение вызвал сам факт упоминания в новостях некой страны, которая проголосовала за резолюцию. Лично у меня действия Киева в Совбезе вызвали усмешку — дрессированное американцами правительство Украины прыгает по указке хозяина раньше, чем успевает обдумать последствия и направление прыжка. В сегодняшних непростых для Украины условиях она вполне может потерять поддержку Израиля.

На отказ США ветировать резолюцию Совбеза израильтяне отреагировали с очень большим разочарованием и раздражением. Несмотря на «похолодание» в отношениях в последнее время, США до сих пор воспринимаются Израилем как ближайший союзник, поэтому отказ американцев от вето был воспринят как предательство. Израильские СМИ, как правого, так и левого толка, еще более подогрели это раздражение, хотя и по разным причинам. Первые отнеслись к этому, как к вероломному шагу и попытке правительства Обамы «насолить» перед уходом Нетаньяху, а вторые — как к очередному доказательству провальной политики Биби и его правительства.

Думается, несмотря на всю поднявшуюся шумиху, как-то кардинально взаимоотношения Израиля со Штатами после декабря 2016 года не изменятся. Слишком сильна вера в то, что с приходом Трампа и его администрации политика США по отношению к Израилю претерпит изменения в лучшую сторону. Этому способствуют также заявления Трампа и его окружения, осуждающие политику, проводимую по отношению к Израилю администрацией Обамы.

Касательно озвученного нашим премьер-министром обещания пересмотреть отношения с ООН, скажу следующее. Мне кажется, это обещание носит все же декларативный характер, и до 20 января правительство Нетаньяху не станет предпринимать каких-то серьезных шагов.

Плевок в лицо и подлость

Олег, 37 лет, Петах Тиква:

— Украинский голос, отданный за резолюцию, это плевок в лицо. Я родился на Украине, оттуда и репатриировался в Израиль. Голосования Украины за резолюцию на фоне более-менее нейтральной позиции Израиля к отношениям России и Украины я не ожидал. Вообще. Я бы понял, если бы Украина воздержалась, но это… Я и до этого был невысокого мнения об украинских политиках, но голосование в Совбезе показало, что дна у них нет. Сколько раз уже казалось — ну все. Куда уж боле! Но тут снизу снова постучались...

То, как проголосовала Россия, было ожидаемо. В некотором смысле последовательная антиизраильская позиция России — еще со времен СССР — даже вызывает уважение. Одновременно с этим все чаще приходит мысль, что современные отношения между Россией и Израилем, это, скорее всего, максимум возможного. Большего сближения уже не будет.

Об отказе США от вето. Может и удивлю, но что-то такое ожидалось. Официально — нет, но что-то такое в воздухе висело. От Обамы такого ждали, а более неуважаемого в Израиле президента США еще поискать!.. Хотя президентский срок Барака Хуссейновича почти закончился, подлостей напоследок от него все еще ждут, вероятно, процентов 90 нашего населения. Иллюзий на этот счет у нас уже нет.

Однако, не думаю, что нам грозит серьезное ухудшение отношений со Штатами. Если бы выборы выиграла Клинтон, я бы ответил однозначно — отношения ухудшатся. В свете же того, что победил Трамп, а он в Израиле представляется очень произраильским, я все же смотрю на проблематику отношений наших двух стран с оптимизмом.

Пара слов об обещаниях Нетаньяху пнуть ООН. Кроме уменьшения финансирования некоторых агентств, о чем уже объявлено, наверное, ничего больше не будет. А жаль. Все больше и больше израильтян не понимают, что Израиль вообще там, в ООН, делает. Объективность и ООН, судя по всему, вещи в принципе несовместимые. Лично я бы только приветствовал полный разрыв отношений Израиля с этой «организацией», объявление «голубых касок» вражескими вооруженными формированиями и выдворение всех до единого сотрудников ООН из Израиля. Пусть сидят у себя в Нью-Йорке и там до полного посинения принимают антиизраильские резолюции. Судя по ооновской риторике, только существование Израиля мешает всеобщему процветанию и миру на планете!..

Стоны о Гааге и Мессия

Яков, 42 года, Реховот:

— Не стоит ждать от Израиля каких-то радикальных действий в отношении ООН. Скорее всего, все ограничится некоторыми декларативными шагами, призванными, прежде всего, воздействовать на внутреннее общественное мнение. Вероятны, например, приостановка или прекращение сотрудничества в отдельных комиссиях ООН. Возможно, будут реализованы какие-то санкции в отношении структур ООН, базирующихся в Израиле, или взаимодействующих с Организацией. Я имею в виду UNIFIL или UNRWA. Какой-то кардинальный пересмотр отношений с ООН на уровне государства Израиль и президиума Организации, скорее всего так и останется обещанием.

Украина? Не сказал бы, что голосование Украины особенно выделялось в местном общественном мнении. Израильские официальные лица в интервью различным СМИ подчеркивали, что им достоверно известно — голос Украины «за» был подан в результате прямого давления американского руководства на президента Порошенко. Моя личная точка зрения — Украина, взвесив за и против, и четко понимая, что ее голос не склонит часу весов в сторону Израиля при нынешнем раскладе, решила вопрос о голосовании в Совбезе, руководствуясь сугубо внутренними краткосрочными интересами. Разумеется, без какой-либо действительной заботы о судьбе палестинцев, без стремления к разрешению ближневосточного конфликта или желания придерживаться принципиальной позиции в отношении поселенческой политики Израиля.

Отказ США наложить вето на резолюцию тут, в Израиле, некоторые восприняли как «удар в спину» от президента Обамы. Некоторые — как логичный финальный аккорд действующей американской администрации. Решение Штатов воздержаться от ветирования спровоцировало обострение израильской внутриполитической борьбы, а также усилило коалиционные бурления в нынешнем правом правительстве. Отдельные группы даже впали в панику, сопровождая события последних дней стонами «Так мы докатимся до Гааги». Словом, как это обычно бывает в политике, каждое сообщество использует действительно резкий шаг американской администрации для подчеркивания правоты исключительно своих собственных позиций.

Будет ли серьезное ухудшение американо-израильских отношений? Если коротко, то правящий блок и основной контингент жителей Израиля надеется, что нет. Скорее всего, так оно и случится из-за того, что нынешняя модель американо-израильских взаимоотношений намного сложнее и устойчивее, чем какие-то разногласия в области поселений. А также по причине позитивных изменений, которые ожидаются в Вашингтоне с 20 января. Среди израильских правых масштаб ожиданий от первого срока Дональда Трампа в плоскости палестино-израильских отношений трудно преувеличить. В среде журналистов ходит шутка, что любой иной сценарий, кроме въезда Трампа на инаугурацию на белой ослице подобно явлению Мессии в Иерусалим, будет разочарованием.

Реальность, а не сантименты

Леонид, 41 год, Беер Шева:

— Чего-то иного от России при голосовании 23 декабря никто и не ожидал, а вот действия Украины разочаровали. Особенно — тех, кто ей симпатизирует, кто с 2014 года занят волонтерской деятельностью для оказания помощи Украине в связи с событиями в Донбассе. Особенно раздражают попытки объяснить это голосование защитой интересов Украины и сравнение ситуации в Иудее и Самарии с тем, что здесь называют «аннексией Крыма». Вне зависимости от того, как относиться к этим двум острым вопросам, юридически они не имеют ничего общего. Наше правительство отреагировало очень остро. Впрочем, это вы можете видеть и сами из официальных источников.

Как у нас относятся к отказу США от наложения вето? Как к личной мести американского президента в отношении Трампа и как к предательству Обамой Нетаньяху. Ни для кого в Израиле не секрет «горячая любовь» Обамы к Израилю и нашему премьер-министру в частности. Но случившегося все же никто не ожидал. Подобного, если е ошибаюсь, не было со времен Картера. А до 23 декабря тот считался самым антиизраильским президентом США. Обама побил данный рекорд! По мнению большинства израильтян, Трамп займет гораздо более произраильскую позицию, чем Обама. США являются для нас важнейшим партнером. И в политике, и в экономике. Это реальность, а не сантименты. США нужны нам, а мы — США. После прощания с Обамой Вашингтону придется исправлять все то, что он натворил в международной политике. У США на Ближнем Востоке были три союзника — арабские монархии во главе с Саудовской Аравией, Египет и Израиль. Со всеми тремя Обама испортил отношения. Трампу придется заняться реставрацией того, что разрушил его предшественник.

Как будут выглядеть дальнейшие отношения с ООН? Не знаю. Может, история с ЮНЕСКО, потерявшей половину финансирования из-за своих антиисторических антиизраильских кунштюков, заставит кого-то в ООН задуматься. Если отвлечься от финансовой стороны вопроса, то вполне может сложиться ситуация, при которой именно Израиль станет рупором делигитимации ООН.

Выводы

Конечно, наша выборка далеко не репрезентативна, но некоторые выводы она сделать все же позволяет.

Обижены ли израильтяне на Россию за ее позицию по резолюции №2334 Совбеза ООН? Скорее — нет, чем да. Разочарованы ли позицией Украины? Скорее — да, чем нет. Проклинают ли Обаму? Да, да, и еще раз да.

Что еще? Партнерские отношения США и Израиля сохранятся, несмотря ни на что. Резкого разворота Тель-Авива в сторону Москвы, конечно, не будет. Трамп — Мессия, а ООН — это почти филиал ада на земле, которому Израиль продемонстрирует декларативный кукиш. Хотя с большим удовольствием показал бы прагматичный кулак.

По крайней мере, так считают сами израильтяне.