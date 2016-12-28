Старейший в мире самец панды умер в Китае

Пекин, 28 декабря. В китайском Национальном заповеднике умер старейший самец гигантской панды по кличке Паньпань. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Паньпань родился в 1985 году в провинции Сычуань. Как рассказали сотрудники заповедника, недавно у самца обнаружили опухоль желудка, после чего состояние Паньпань стало ухудшаться. Ветеринары пытались помочь животному, однако 31-летний Паньпань умер.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что 16 октября в Гонконге умерла самая старая в мире панда по имени Цзя-Цзя. Панда умерла в возрасте 38 лет. Ветеринары зоопарка, в котором содержалась Цзя-Цзя, приняли решение усыпить панду по этическим соображениям в связи с резким ухудшением состояния здоровья.