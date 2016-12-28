Медведев обещает увеличить субсидии регионам до 1,6 трлн рублей

Москва, 28 декабря. Российские власти в следующем году увеличат расходы на поддержку регионов на 9% — до 1,6 трлн рублей. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На какие именно цели будут предоставлены субсидии — не уточняется.

«В следующем году поддержка регионов будет увеличена приблизительно на 9% по сравнению с текущим годом, что в условиях нелегкого бюджета было не самым простым делом. Общий объем межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1 трлн 600 млрд рублей», — отметил он.

Как сообщает Газета.Ru, дефицит бюджета в январе-ноябре составил 1,4 трлн рублей. Доходы — 24, 09 трлн рублей, расходы — 25,5 трлн рублей. Тем не менее, российские власти ожидают роста ВВП в следующем году.