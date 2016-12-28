Ученые узнали, как появляются новые виды животных

Париж, 28 декабря. Научные работники из Университета Монпелье определили, где проходит рубеж между различиями внутри одного вида и разделением на два отдельных вида.

Исследователи проанализировали данные более чем 60 пар популяций или видов животных. Французские ученые определили, что различия 0,5-2% генома являются пограничными. Они ощутимы для одного вида, однако недостаточны для разделения на два вида.

Среди изученных генетиками видов, которые входят в данную зону оказалисьгориллы, моллюски, черви, бабочки, а также комары, сообщает «Индикатор».

Формирование новых видов происходит шаг за шагом по мере накопления различий в геноме. Отмечается, что данный эксперимент способен лучше разобраться в процессе образования новых видов и эволюционные изменения.