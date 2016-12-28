Донбасс: снайперы ВСУ объявили охоту на бойцов ЛНР под Новоалександровкой

Луганск, 28 декабря. Украинские снайперы ведут огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе Новоалександровки, заявил представитель народной милиции Андрей Марочко.

По данным военного ведомства ЛНР, на нескольких направлениях у линии соприкосновения сторон активизировалась работа украинских снайперов. Он отметил, что этот факт подтверждает, что Киев не намерен соблюдать режим тишины на период проведения новогодних и рождественских праздников.

«В районе населенного пункта Новоалександровка была зафиксирована снайперская группа, несколько раз открывавшая огонь в направлении позиций народной милиции», — констатировал он.

По его словам, бойцы Народной милиции ЛНР не отвечают на провокации ВСУ.

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