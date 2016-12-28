Иран потребовал отстранить Саудовскую Аравию от переговоров по Сирии

Тегеран, 28 декабря. Министр обороны Ирана, бригадный генерал Хуссейн Дехкан, потребовал, чтобы Саудовская Аравия была исключена из списка участников переговоров о примирении в Сирии. По мнению министра в Тегеране, Эр-Рияд сделает все, чтобы мир в Сирии не наступил.

«Саудовская Аравия постоянно пытается добиться свержения существующего режима. Невозможны какие-либо переговоры с участием тех, кто добивается этого, — подчеркнул Дехкан. — Мы должны дать им решительный ответ».

Он заявил также, что Соединенные Штаты создают террористические группы с целью свержения правительств, действующих на Ближнем Востоке. О том же недавно заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган, у которого, по его словам, есть материальные доказательства помощи Запада террористам.