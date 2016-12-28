Расчленившего жену и детей петербуржца приговорили к пожизненному сроку

Санкт-Петербург, 28 декабря. Жителя Петербурга приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство жены и двух малолетних сыновей. 32-летний осужденный имеет право обжаловать приговор.

Ужасное преступление произошло в красногвардейском районе Петербурга в апреле 2014 года. Мужчина зарезал жену и двух малышей. Одному ребенку было три года, а другому — два. Злодей расчленил тела близких и разбросал останки по улице.

«Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — заявили в суде, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.