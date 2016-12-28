Шойгу рассказал о подготовке авиационного кластера для форума «Армия-2017»

Москва, 28 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на военно-техническом форуме «Армия-2017» будет создан отдельный авиакосмический кластер.

Отдельная площадка будет демонстрировать технику ВВС, ПВО и Космических войск, подчеркнул глава военного ведомства. Сейчас самым крупным и уникальным по содержанию является парк военного ведомства «Патриот». Для создания отдельной авиационной части выставки «Армия-2017» будет задействована площадка в Кубинке. В этом кластере посетители смогут увидеть самые современные разработки отечественного ВПК.

Ранее URA.ru сообщило, что Сергей Шойгу планирует возродить ансамбль имени Александрова, выделив артистам 70 квартир.