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ЛНР сообщила о размещении САУ и танков ВСУ на территории больницы в Донбассе
Новороссия

ЛНР сообщила о размещении САУ и танков ВСУ на территории больницы в Донбассе

Сегодня 13:58
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ЛНР сообщила о размещении САУ и танков ВСУ на территории больницы в Донбассе

Луганск, 28 декабря. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила размещение танков, самоходных артиллерийских установок и автомобильной техники на территории больницы в Попасной. По словам официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, ЛНР призвала СМИ ОБСЕ принять соответствующие меры.

Как рассказал майор, ВСУ разместили замаскированное тяжелое вооружение на территории больничного комплекса на восточной окраине населенного пункта Попасная: автомобильная техника — пять единиц, САУ — две единицы, танки — четыре единицы

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Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об улучшении позиций украинских силовиков в Донбассе, отметив, что это провал ВСУ.

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Тимур Румянцев
#ато #всу #донбасс #украина #лнр
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Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях
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