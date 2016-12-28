Кремль не расценивает «признания» главы РУСАДА как первоисточник

Москва, 28 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в New York Times главы РУСАДА Анны Анцелиович, отметив, что Москва не расценивает эти «признания» как первоисточник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не склонен воспринимать такую информацию как первоисточник», так он прокомментировал публикацию New York Times со слов Анны Анцелиович . «Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что нужно проанализировать, «что имелось в виду, в каком контексте», прежде чем делать выводы. Представитель Кремля напомнил, что Россия не единожды отрицала свою причастность на уровне государственных органов к возможному употреблению спортсменами запрещенных препаратов. Москва также ждет результатов расследования в рамках дела информатора ВАДА Григория Родченкова.