Москва отреагировала на резолюцию Франции и Великобритании в СБ ООН по Сирии

Москва, 28 декабря. Проект резолюции по Сирии, предложенный в Совбез ООН Францией и Великобританией не отвечает интересам Сирии, и поэтому не может быть принят российской стороной ни в каком случае, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Их проект резолюции — санкционный, для нас категорически неприемлемый», — объявил Рябков.

Он предостерег европейские страны от попыток «разогреть атмосферу в Совете безопасности» и «наэлектризовать политическую обстановку», обещая, что ничего хорошего у них из этого не выйдет.