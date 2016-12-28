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Правительство РФ пока не определилось с планом приватизации
Экономика

Правительство РФ пока не определилось с планом приватизации

Сегодня 14:43
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Правительство РФ пока не определилось с планом приватизации

Москва, 28 декабря. Правительство Российской Федерации пока не утвердило план приватизации на ближайшие три года. Об этом журналистам рассказала официальный представитель министерства экономического развития РФ Елена Лашкина.

«Проект прогнозного плана приватизации на 2017–2019 годы окончательно не утвержден, документ внесен Минэкономразвития на рассмотрение в правительство», — объяснила она в интервью изданию «Известия».

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о плане приватизации «Совкомфлота» и банка ВТБ.

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