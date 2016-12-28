Никас Сафронов рассказал о создании портрета Доктора Лизы

Москва, 28 декабря. Художник Никас Сафронов создаст целую серию картин в память о пассажирах и членах экипажа рухнувшего в Краснодарском крае самолета Ту-154.

«Надо отдельно делать портрет Доктора Лизы, не скопировать ее внешность, а собрать образ, сделать его глубоким и историческим», — пояснил он в интервью изданию «Народные Новости».

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинформировал о том, что выплаты материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе под Сочи начнутся 28 декабря.

Читайте по теме: Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154