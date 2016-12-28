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Москвичи услышат в метро поздравление Путина с Новым годом
Общество

Москвичи услышат в метро поздравление Путина с Новым годом

Сегодня 13:48
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Москвичи услышат в метро поздравление Путина с Новым годом

Москва, 28 декабря. Жители и гости Москвы в метро смогут услышать поздравление президента России Владимира Путина с Новым годом. Об этом заявил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«На кольцевой линии метро будет запущен специальный новогодний поезд. 31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях метро, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме online»,  — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Чиновник добавил, что на станциях московского метро также будут организованы выступления музыкантов.

Как сообщала ранее Газета.Ru, на станциях столичной подземки в новогодние праздники будут крутить песни АВВА и музыку из комедий. Соответствующую программу запустила радиостанция метро «Риома-М».

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Ксения Тасманова
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