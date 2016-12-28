Вооруженный вор заставил директора опустошить кассу «Евросети» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Вооруженный грабитель напал на салон «Евросеть» на Лесном проспекте в Петербурге, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел накануне вечер. Грабитель, вооружившись пистолетом, ворвался в салон «Евросеть», расположенный в доме 61 по Лесному проспекту.

«Угрожая директору, он потребовал отдать ему все деньги из кассы», — цитирует источник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Вор покинул салон с дневной выручкой салона, которая составляла 50400 рублей.

Ранее в одной из школ Петербурга был обнаружен труп 33-летнего белоруса.