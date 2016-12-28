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Песков раскрыл планы Путина на новогодние праздники
Россия

Песков раскрыл планы Путина на новогодние праздники

Сегодня 13:34
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Песков раскрыл планы Путина на новогодние праздники

Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет отдыхать все девять дней на новогодние праздники, поскольку так или иначе он будет работать. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава российского государства в свободное время, возможно, позанимается спортом. Он также подчеркнул, что все остальное — это личная жизнь президента, едва ли стоит туда вмешиваться.

Отвечая на вопрос, что у лидера РФ будет на праздничном столе, Песков отметил, что Владимир Путин очень скромен в плане пищевых предпочтений, добавив, что президент отдает предпочтение абсолютно скромной и здоровой еде.

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Дана Балан
#владимир путин #путин #россия #дмитрий песков
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