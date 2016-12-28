Названа точная дата возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

Москва, 28 декабря. Регулярное авиасообщение между Тюменью и Стамбулом начнется с 16 марта 2017 года, а с апреля самолеты начнут летать в Анталью.

Согласно предварительным данным, рейсы в Стамбул будет осуществлять турецкая авиакомпания «Атлас Глобал» по субботам и средам. Рейсы будут ночными и утренними, а цена составит 280 евро. Какая компания будет осуществлять перелеты в Анталью — пока неизвестно, однако предполагается, что рейсов будет до семи в неделю, а вылеты будут осуществляться по ночам, пишет Ura.Ru.

Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное авиасообщение между Россией и Египтом, вероятнее всего, будет возобновлено в начале следующего года. Авиасообщение было прервано после крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года. Причиной авиакатастрофы стала террористическая атака.