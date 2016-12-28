FAN-TV Лента новостей
Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом
Политика

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
71

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: мяч на стороне Трампа

Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии. В проекте режим тишины должен будет распространяться на всю территорию страны. Уже скоро соглашение о перемирии будет представлено всем сторонам сирийской гражданской войны. Об этом со ссылкой на достоверные источники сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Разумеется, новая договоренность о перемирии не будет распространяться на террористические организации. В случае успеха соглашения о перемирии правительство Башара Асада и вооруженная оппозиция при содействии России и Турции начнут в Астане обсуждение путей политического урегулирования конфликта.

Пока официального подтверждения того, что план всеобщего перемирия согласован и утвержден, еще не поступило. Владимир Брутер, политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, тем не менее, считает этот проект вполне перспективным, поскольку он вытекает из всей логики совместных российско-ирано-турецкий консультаций по данному вопросу.

Владимир Брутер

Читайте также: Переговоры по Сирии в Астане: до инаугурации Трампа позиция США ничего не значит

«Но есть еще вопрос американской позиции. Очевидно, что США в любой момент могут, как говорится, «забанить» российско-турецкие усилия, и они окажутся недостаточными. В том-то и проблема. Я думаю, что сообщение «Анатолийского агентства» (Anadolu — прим. ФАН) слишком уж полагается на факт того, что во внешней политике режим Обамы уже недееспособен, а потому на него можно не обращать внимание. Конечно, все, что решит или захочет сделать Обама, он уже сделать не сможет. Тем не менее не понятно еще, в какой степени Трамп с подобным подходом к сирийскому урегулированию согласен. Если он согласен, то, наверное, он захочет присоединиться к этому процессу.

В таком случае это соглашение по перемирию в Сирии — или, по крайней мере, его проект — можно назвать своеобразной игрой на опережение. Россия и Турция хотят опередить Соединенные Штаты с тем, чтобы затем склонить их к участию в своем формате, а не подстраиваться под какой-то уже действующий американский формат: например, под женевские переговоры по Сирии», — привел корреспонденту Федерального агентства новостей свою точку зрения Брутер.

Между тем нужно помнить, что значительное число боевиков и оппозиционных групп в Сирии сейчас ориентируются именно на американцев. США могут в любой момент заставить их отказаться от участия в российско-ирано-турецком формате, могут заставить их отказаться от поездок в Астану. Следовательно, режим перемирия на них не будет распространяться — значит, оно уже не будет всеобъемлющим. Одним словом, даже при всех видимых успехах создания новой площадки для межсирийских и внутрисирийских переговоров в Астане, американский фактор еще рано сбрасывать со счетов.

комментарии
Иван Верихов
#барак обама #дональд трамп #сирия #башар асад #владимир брутер
Новости партнеров
Эксклюзив

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
67

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
100

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
129

Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

Сегодня 13:30
72

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
325
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях

14:15

Америку не открывать, обезьян не дразнить: Гройсман дал установку кабмину Украины

14:15

Два пропагандиста ИГ задержаны полицией Мадрида

14:12

Иран потребовал отстранить Саудовскую Аравию от переговоров по Сирии

14:11

ВДВ подготовят почти полторы тысячи парашютистов-высотников

14:11

Представитель комиссии оценил состояние параметрического самописца Ту-154

14:10

Границы республик Донбасса взяты Киевом под особую охрану

14:09

Захарченко пообещал детям ДНР, что 2017 год принесет мир

14:06

Путин поздравил иудеев России с Ханукой

14:01

Старейший в мире самец панды умер в Китае

14:00

Расчленившего жену и детей петербуржца приговорили к пожизненному сроку

13:59

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

13:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях
Читать
Закрыть