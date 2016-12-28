Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии. В проекте режим тишины должен будет распространяться на всю территорию страны. Уже скоро соглашение о перемирии будет представлено всем сторонам сирийской гражданской войны. Об этом со ссылкой на достоверные источники сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Разумеется, новая договоренность о перемирии не будет распространяться на террористические организации. В случае успеха соглашения о перемирии правительство Башара Асада и вооруженная оппозиция при содействии России и Турции начнут в Астане обсуждение путей политического урегулирования конфликта.

Пока официального подтверждения того, что план всеобщего перемирия согласован и утвержден, еще не поступило. Владимир Брутер, политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, тем не менее, считает этот проект вполне перспективным, поскольку он вытекает из всей логики совместных российско-ирано-турецкий консультаций по данному вопросу.

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«Но есть еще вопрос американской позиции. Очевидно, что США в любой момент могут, как говорится, «забанить» российско-турецкие усилия, и они окажутся недостаточными. В том-то и проблема. Я думаю, что сообщение «Анатолийского агентства» (Anadolu — прим. ФАН) слишком уж полагается на факт того, что во внешней политике режим Обамы уже недееспособен, а потому на него можно не обращать внимание. Конечно, все, что решит или захочет сделать Обама, он уже сделать не сможет. Тем не менее не понятно еще, в какой степени Трамп с подобным подходом к сирийскому урегулированию согласен. Если он согласен, то, наверное, он захочет присоединиться к этому процессу.

В таком случае это соглашение по перемирию в Сирии — или, по крайней мере, его проект — можно назвать своеобразной игрой на опережение. Россия и Турция хотят опередить Соединенные Штаты с тем, чтобы затем склонить их к участию в своем формате, а не подстраиваться под какой-то уже действующий американский формат: например, под женевские переговоры по Сирии», — привел корреспонденту Федерального агентства новостей свою точку зрения Брутер.

Между тем нужно помнить, что значительное число боевиков и оппозиционных групп в Сирии сейчас ориентируются именно на американцев. США могут в любой момент заставить их отказаться от участия в российско-ирано-турецком формате, могут заставить их отказаться от поездок в Астану. Следовательно, режим перемирия на них не будет распространяться — значит, оно уже не будет всеобъемлющим. Одним словом, даже при всех видимых успехах создания новой площадки для межсирийских и внутрисирийских переговоров в Астане, американский фактор еще рано сбрасывать со счетов.