FAN-TV Лента новостей
Генпрокуратура уличила Роснано в нарушении закона о закупках
Экономика

Генпрокуратура уличила Роснано в нарушении закона о закупках

Сегодня 13:27
55

Генпрокуратура уличила Роснано в нарушении закона о закупках

Москва, 28 декабря. Генпрокуратура РФ внесла представление главе правления Роснано, потребовав устранить нарушения с несвоевременной оплатой при закупках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура провела проверку Роснано по части оплаты госкорпорацией «обязательств по исполненным договорам» перед контрагентами. В результате были выявлены негативные социально-экономические последствия для предприятий, участвующих в сделках с Роснано – долги по зарплате, налогам и сборам из-за нарушения госкорпацией сроков оплаты при закупках от двух рабочих дней до года. Для устранения всех выявленных нарушений Генпрокуратура направила на имя главы правления российской компании нано технологий соответствующее представление.

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
34

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
60

Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

Сегодня 13:30
52

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
272

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Сегодня 12:49
405
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

13:44

Москва отреагировала на резолюцию Франции и Великобритании в СБ ООН по Сирии

13:43

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

13:41

Вооруженный вор заставил директора опустошить кассу «Евросети» в Петербурге

13:39

На российской авиабазе «Хмеймим» продолжаются выступления ансамбля ЦВО

13:39

Шойгу: Желающих учиться в военных вузах России увеличилось на треть в этом году

13:38

Песков рассказал о контактах РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане

13:36

Песков раскрыл планы Путина на новогодние праздники

13:34

Индия пригрозила «не оставить камня на камне» от ИГИЛ в Йемене

13:30

Утоли свои печали, Сомали: как мир борется за безопасность судоходных путей

13:30

Названа точная дата возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

13:28

Гореть вам в аду! Лидеру одесского «Правого сектора» пригрозили жестокой расправой

13:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции
Читать
Закрыть