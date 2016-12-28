Генпрокуратура уличила Роснано в нарушении закона о закупках

Москва, 28 декабря. Генпрокуратура РФ внесла представление главе правления Роснано, потребовав устранить нарушения с несвоевременной оплатой при закупках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура провела проверку Роснано по части оплаты госкорпорацией «обязательств по исполненным договорам» перед контрагентами. В результате были выявлены негативные социально-экономические последствия для предприятий, участвующих в сделках с Роснано – долги по зарплате, налогам и сборам из-за нарушения госкорпацией сроков оплаты при закупках от двух рабочих дней до года. Для устранения всех выявленных нарушений Генпрокуратура направила на имя главы правления российской компании нано технологий соответствующее представление.