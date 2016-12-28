Подрядчик «Восточного» получил четыре года за растрату госсредств

Москва, 28 декабря. Бывший директор компании «Стройконструкция» Анатолий Рязанов получил четыре года колонии общего режима за растрату бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный». Он признан виновным по статье «Пособничество растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере».

Следствие установило, что в 2012-2013 годах Разанов и его подельники израсходовали средства федерального бюджета на закупку металлоконструкций по завышенным ценам. Они потратили на эти цели 1,1 млрд рублей, при том, что реальная стоимость купленного материала составила 600 млн рублей.

«Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя», — сообщает Следственный комитет России.

Имущество Рязанова было арестовано для покрытия нанесенного им ущерба. Речь идет об автомобилях «Мерседес-Бенц S500», «БМВ 750LIXDRIVE» и «Инфинити QX80», двух гаражах, моторной лодке BAYLINER, денежных средствах, часах и ювелирных украшениях.