На российской авиабазе «Хмеймим» продолжаются выступления ансамбля ЦВО

Хмеймим, 28 декабря. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа продолжают выступления на российской базе в Сирии.

Концертная группа ансамбля из Екатеринбурга ожидала на авиабазе в Сирии потерпевшего крушение над Черным морем самолета Ту-154, чтобы вернуться на нем в Россию. Сейчас артисты продолжают выступления с новогодней программой перед сотрудниками российской базы «Хмеймим». В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что в Сирии находится лишь часть ансамбля песни и пляски, остальной состав коллектива работает на концертных площадках округа.

Ранее агентство НСН сообщило, что водолазы МЧС подняли на поверхность все черные ящики Ту-154. Их состояние визуально приемлемое, они подлежат расшифровке.