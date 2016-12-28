Шойгу: Желающих учиться в военных вузах России увеличилось на треть в этом году

Москва, 28 декабря. Число желающих проходить обучение в военных вузах Российской Федерации увеличилось на треть в текущем году. Об этом сегодня сообщил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, на сегодняшний день Россия имеет один из самых высоких конкурсов в учебные заведения, добавив, что в 2016 году количество абитуриентов, которые поступали в вузы военного ведомства, увеличилось на 36%. Кроме того, конкурс в уходящем году в среднем составил десять человек на одно место, подчеркнул министр.

Шойгу выразил благодарность участникам общественного совета за десятилетнюю работу, поддержку проектов ведомства, в том числе патриотических и повышающих имидж Вооруженных сил России.