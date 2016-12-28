FAN-TV Лента новостей
Песков рассказал о контактах РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане
Политика

Песков рассказал о контактах РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане

Сегодня 13:36
50

Песков рассказал о контактах РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Анкара поддерживают постоянный контакт по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в столице Казахстана.

В свою очередь, представитель Кремля отказался комментировать сообщения турецких СМИ о том, что якобы Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирийской республике. Песков отметил, что с турецкими коллегами ведутся постоянные контакты, на которых стороны обсуждают различную модальность возможного диалога, запланированного в Сатане.

«Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия и Сирия намерены представить на рассмотрение Дамаска согласованный представителями двух государств проект всеобщего перемирия в Сирии.

комментарии
Тимур Румянцев
#россия #сирия #турция #песков #астана
Новости партнеров
Эксклюзив

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Сегодня 15:03
33

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Сегодня 14:33
86

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Сегодня 14:20
110

Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»

Сегодня 14:17
206

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
141
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу уточнил, когда начнутся выплаты семьям жертв крушения Ту-154

15:04

ИГИЛ отброшено на 10 километров от авиабазы Т-4

15:04

Google запретила своим сотрудникам ездить в Россию без разрешения

15:04

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

15:03

Киев не хочет исполнять решение суда Москвы о госперевороте на Украине

15:03

Чавушоглу: Распространение договора о перемирии в Алеппо на всю Сирию — дело ближайшего будущего

15:02

Рынска о петиции про лишение гражданства: В стране полно идиотов и подонков

15:02

Сирийские курды получили оружие от Пентагона — турецкие СМИ

14:51

Не в деньгах счастье: скрипачка из США не расстроилась из-за ограбления

14:47

Полиция Кельна готовится дать отпор сексуальному террору мигрантов

14:47

Кэрри Фишер появится в новом эпизоде «Звездных войн» в 2017 году

14:44

Правительство РФ пока не определилось с планом приватизации

14:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу уточнил, когда начнутся выплаты семьям жертв крушения Ту-154
Читать
Закрыть