Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Анкара поддерживают постоянный контакт по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в столице Казахстана.

В свою очередь, представитель Кремля отказался комментировать сообщения турецких СМИ о том, что якобы Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирийской республике. Песков отметил, что с турецкими коллегами ведутся постоянные контакты, на которых стороны обсуждают различную модальность возможного диалога, запланированного в Сатане.

«Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия и Сирия намерены представить на рассмотрение Дамаска согласованный представителями двух государств проект всеобщего перемирия в Сирии.