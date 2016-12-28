Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Новороссия, 28 декабря. По данным администрации украинского президента, в начале 2017 года может состояться встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. Около 100 сторонников ДНР содержатся в тайных тюрьмах СБУ. Игорь Плотницкий опроверг информацию Киева об успехах ВСУ в Донбассе.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова представила данные о количестве незаконно удерживаемых Киевом сторонников ДНР, не включенных в списки для обмена.
Согласно данным омбудсмена, в тайных украинских тюрьмах содержатся до 100 граждан республики. Эти люди незаконно находятся в местах лишения свободы, их имена не включены в официальные списки для обмена пленными. Дарья Морозова также напомнила, что она располагает информацией о не менее чем 15 тайных тюрьмах украинских спецслужб, в которых содержатся сторонники народных республик Донбасса.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР сообщила, что руководство ДНР и ЛНР выразили готовность осуществить обмен пленными с украинской стороной по формуле «690 на 47» уже в ближайшее время.
Как утверждает руководитель администрации президента Украины Константин Елисеев, уже в феврале следующего года может состояться встреча между Петром Порошенко и избранным президентом США Дональдом Трампом.
Представительство украинского лидера рассчитывает, что встреча с будущим главой Соединенных Штатов состоится в феврале 2017 года. Однако более определенный разговор о предположительной дате переговоров состоится уже после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января, утверждает Елисеев.
По его словам, Трамп заинтересовался ситуацией в Донбассе, что стало понятно из первого телефонного разговора между Порошенко и республиканцем. Сам факт данного разговора уже можно считать свидетельством того, что новый Вашингтон готов к двустороннему диалогу с Киевом, также считает Елисеев. Однако затем глава администрации президента Украины признался, что пока не хочет делать далеко идущие выводы.
Участник Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе, адвокат Елена Шишкина заявила о том, что представители организации намерены передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 70 материалов по фактам гибели несовершеннолетних граждан вследствие действий украинских военнослужащих.
В данный момент материалы по уголовным делам находятся в обработке. В Гаагский суд они будут направлены в январе следующего года. На сегодняшний день сформировано уже 70 дел по факту гибели детей в результате вооруженной агрессии украинской армии, рассказала участник общественной комиссии.
По словам Елены Шишкиной, организация вела активную работу в этом направлении. Сбор необходимых данных осуществлялся на протяжении второй половины 2016 года. Тем не менее деятельность комиссии все еще продолжается. В настоящий момент участники организации устанавливают точную информацию об обстоятельствах ранений несовершеннолетних, рассказала адвокат.
Работа Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе началась в середине 2015 года. Членами организации являются специалисты в различных областях знаний, в том числе в праве и криминалистике. Комиссия занимается, прежде всего, сбором доказательств военных преступлений украинской армии против народа Донбасса.
Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о якобы успешных наступлениях украинской армии на позиции военнослужащих войск народных республик Донбасса.
Плотницкий назвал заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе лживыми. Данные украинской стороны о начале освобождения «оккупированных» территорий в ДНР и ЛНР не соответствуют действительности. Ни о каком улучшении позиций украинской армии и речи не идет, так как все попытки прорыва обороны ЛНР закончились для Киева лишь значительными потерями в живой силе и военной технике, подчеркнул глава ЛНР.
«Легенды о закреплении ВСУ на линии разграничения четко подтверждаются новыми больничными койками в Харькове, Одессе, Виннице. Мы сожалеем о том, что за лживые обещания Турчинова и «киевской хунты» расплачиваются слезами матери солдат ВСУ», добавил Плотницкий, подчеркнув, что секретарь СНБО попросту выдает желаемое за действительное и нагло врет гражданам своей страны.
Напомним, ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко заявил о том, что украинская сторона дезинформирует своих граждан, значительно занижая численные потери ВСУ в ходе столкновений в районе Дебальцево. Так, по официальным данным Киева, было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Однако доподлинно известно, что украинская армия потеряла свыше 50 силовиков убитыми и еще почти 100 ранеными.