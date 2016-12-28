Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Новороссия, 28 декабря. По данным администрации украинского президента, в начале 2017 года может состояться встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. Около 100 сторонников ДНР содержатся в тайных тюрьмах СБУ. Игорь Плотницкий опроверг информацию Киева об успехах ВСУ в Донбассе.

Около 100 грждан ДНР не включены в списки для обмена

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова представила данные о количестве незаконно удерживаемых Киевом сторонников ДНР, не включенных в списки для обмена.

Согласно данным омбудсмена, в тайных украинских тюрьмах содержатся до 100 граждан республики. Эти люди незаконно находятся в местах лишения свободы, их имена не включены в официальные списки для обмена пленными. Дарья Морозова также напомнила, что она располагает информацией о не менее чем 15 тайных тюрьмах украинских спецслужб, в которых содержатся сторонники народных республик Донбасса.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР сообщила, что руководство ДНР и ЛНР выразили готовность осуществить обмен пленными с украинской стороной по формуле «690 на 47» уже в ближайшее время.

Порошенко верит в возможность диалога с Трампом

Как утверждает руководитель администрации президента Украины Константин Елисеев, уже в феврале следующего года может состояться встреча между Петром Порошенко и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Представительство украинского лидера рассчитывает, что встреча с будущим главой Соединенных Штатов состоится в феврале 2017 года. Однако более определенный разговор о предположительной дате переговоров состоится уже после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января, утверждает Елисеев.

По его словам, Трамп заинтересовался ситуацией в Донбассе, что стало понятно из первого телефонного разговора между Порошенко и республиканцем. Сам факт данного разговора уже можно считать свидетельством того, что новый Вашингтон готов к двустороннему диалогу с Киевом, также считает Елисеев. Однако затем глава администрации президента Украины признался, что пока не хочет делать далеко идущие выводы.

Дети ДНР погибли из-за военной агрессии ВСУ

Участник Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе, адвокат Елена Шишкина заявила о том, что представители организации намерены передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 70 материалов по фактам гибели несовершеннолетних граждан вследствие действий украинских военнослужащих.

В данный момент материалы по уголовным делам находятся в обработке. В Гаагский суд они будут направлены в январе следующего года. На сегодняшний день сформировано уже 70 дел по факту гибели детей в результате вооруженной агрессии украинской армии, рассказала участник общественной комиссии.

По словам Елены Шишкиной, организация вела активную работу в этом направлении. Сбор необходимых данных осуществлялся на протяжении второй половины 2016 года. Тем не менее деятельность комиссии все еще продолжается. В настоящий момент участники организации устанавливают точную информацию об обстоятельствах ранений несовершеннолетних, рассказала адвокат.

Работа Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе началась в середине 2015 года. Членами организации являются специалисты в различных областях знаний, в том числе в праве и криминалистике. Комиссия занимается, прежде всего, сбором доказательств военных преступлений украинской армии против народа Донбасса.

Плотницкий назвал лживыми данные Киева об успехах ВСУ

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о якобы успешных наступлениях украинской армии на позиции военнослужащих войск народных республик Донбасса.

Плотницкий назвал заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе лживыми. Данные украинской стороны о начале освобождения «оккупированных» территорий в ДНР и ЛНР не соответствуют действительности. Ни о каком улучшении позиций украинской армии и речи не идет, так как все попытки прорыва обороны ЛНР закончились для Киева лишь значительными потерями в живой силе и военной технике, подчеркнул глава ЛНР.

«Легенды о закреплении ВСУ на линии разграничения четко подтверждаются новыми больничными койками в Харькове, Одессе, Виннице. Мы сожалеем о том, что за лживые обещания Турчинова и «киевской хунты» расплачиваются слезами матери солдат ВСУ», добавил Плотницкий, подчеркнув, что секретарь СНБО попросту выдает желаемое за действительное и нагло врет гражданам своей страны.

Напомним, ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко заявил о том, что украинская сторона дезинформирует своих граждан, значительно занижая численные потери ВСУ в ходе столкновений в районе Дебальцево. Так, по официальным данным Киева, было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Однако доподлинно известно, что украинская армия потеряла свыше 50 силовиков убитыми и еще почти 100 ранеными.