«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Один из самых уважаемых специалистов по проблемам ВИЧ-инфекции в России — директор Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Федеральный центр СПИД) Вадим Покровский объяснил, почему паника вокруг якобы появления в нашей стране новой сверхопасной разновидности ВИЧ является ложной.
Ранее соцсети и СМИ всполошились из-за заявления заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии, профессора, доктора наук Эдуарда Карамова, который рассказал, что в России появился новая разновидность ВИЧ, предположительно, гораздо более опасная, чем все предыдущие штаммы этого вируса, циркулировавшие в нашей стране.
Речь шла о некоем штамме А63, который стал результатом «скрещивания» достаточно давно известного в России штамма A1 с новым штаммом AG, возможно, завезенным из Средней Азии.
По словам академика Вадима Покровского, такого рода страшилки появляются с регулярностью не реже, чем раз в два года, но на самом деле о какой-то новой разновидности ВИЧ речь в таких случаях речь не идет.
«В принципе, один человек может заразиться сразу двумя вирусами ВИЧ разных типов одновременно, — пояснил Вадим Покровский, — тогда может возникнуть так называемая рекомбинантная форма. Подобные формы действительно иногда обнаруживаются, и, как правило, этим формам начинают приписывать какие-то сверхъестественные свойства. Но на самом деле никаких оснований для беспокойства нет — это точно такой же вирус иммунодефицита человека, он передается точно так же, как и все другие формы ВИЧ, и методы предохранения в этом случае те же самые: презервативы и чистые шприцы».
По словам главы Федерального центра СПИД, хотя рекомбинация ВИЧ — явление достаточно редкое, оно хорошо известно ученым и изучена.
«При ВИЧ-инфекции считается, что если человек заражен одним вирусом, то маловероятно, что он заразится другим, если только это двойное заражение не произошло одновременно, буквально в течение нескольких дней. Тогда действительно может произойти заражение двумя вирусами сразу, — отметил специалист по СПИД. — Потому что если человек заразился одним вирусом, то у него начинают достаточно быстро вырабатываться антитела, и вторым вирусом человек уже не заражается. А вот если сразу двумя заразиться, то тут может произойти, грубо говоря, «секс» между вирусами — обмен их генетической информацией — и образоваться такой смешанный вариант, который и называется рекомбинацией».
По словам Покровского, рекомбинантная форма ВИЧ, по мнению ученых, ничем принципиально не отличается от других форм носительства вируса иммунодефицита человека.
«Тут всё то же самое, пока никаких фундаментальных различий между известными штаммами и рекомбинантными вариантами ВИЧ не выявлено. И способы передачи точно такие же. Поэтому и все методы профилактики остаются теми же самыми», — отметил Вадим Покровский.