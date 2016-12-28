«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Один из самых уважаемых специалистов по проблемам ВИЧ-инфекции в России — директор Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Федеральный центр СПИД) Вадим Покровский объяснил, почему паника вокруг якобы появления в нашей стране новой сверхопасной разновидности ВИЧ является ложной.

Ранее соцсети и СМИ всполошились из-за заявления заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии, профессора, доктора наук Эдуарда Карамова, который рассказал, что в России появился новая разновидность ВИЧ, предположительно, гораздо более опасная, чем все предыдущие штаммы этого вируса, циркулировавшие в нашей стране.

Речь шла о некоем штамме А63, который стал результатом «скрещивания» достаточно давно известного в России штамма A1 с новым штаммом AG, возможно, завезенным из Средней Азии.

По словам академика Вадима Покровского, такого рода страшилки появляются с регулярностью не реже, чем раз в два года, но на самом деле о какой-то новой разновидности ВИЧ речь в таких случаях речь не идет.

«В принципе, один человек может заразиться сразу двумя вирусами ВИЧ разных типов одновременно, — пояснил Вадим Покровский, — тогда может возникнуть так называемая рекомбинантная форма. Подобные формы действительно иногда обнаруживаются, и, как правило, этим формам начинают приписывать какие-то сверхъестественные свойства. Но на самом деле никаких оснований для беспокойства нет — это точно такой же вирус иммунодефицита человека, он передается точно так же, как и все другие формы ВИЧ, и методы предохранения в этом случае те же самые: презервативы и чистые шприцы».

По словам главы Федерального центра СПИД, хотя рекомбинация ВИЧ — явление достаточно редкое, оно хорошо известно ученым и изучена.

«При ВИЧ-инфекции считается, что если человек заражен одним вирусом, то маловероятно, что он заразится другим, если только это двойное заражение не произошло одновременно, буквально в течение нескольких дней. Тогда действительно может произойти заражение двумя вирусами сразу, — отметил специалист по СПИД. — Потому что если человек заразился одним вирусом, то у него начинают достаточно быстро вырабатываться антитела, и вторым вирусом человек уже не заражается. А вот если сразу двумя заразиться, то тут может произойти, грубо говоря, «секс» между вирусами — обмен их генетической информацией — и образоваться такой смешанный вариант, который и называется рекомбинацией».

По словам Покровского, рекомбинантная форма ВИЧ, по мнению ученых, ничем принципиально не отличается от других форм носительства вируса иммунодефицита человека.