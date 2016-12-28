Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»

Киев, 28 декабря. Признавшая государственный переворот на Украине судья попала на скандальный украинский сайт «Миротворец».

Напомним, накануне суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Украины Владимира Олейника, который подал ходатайство о том, чтобы произошедшую два года назад смену власти в украинской стране признали государственным переворотом.

Судья сообщила, что имеющиеся доказательства и показания бывших украинских чиновников говорят о том, что события, произошедшие в 2014 году, реально можно расценивать, как антиконституционный государственный переворот.