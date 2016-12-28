FAN-TV Лента новостей
Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»
Украина

Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»

Сегодня 13:10
39

Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»

Киев, 28 декабря. Признавшая государственный переворот на Украине судья попала на скандальный украинский сайт «Миротворец».

Напомним, накануне суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Украины Владимира Олейника, который подал ходатайство о том, чтобы произошедшую два года назад смену власти в украинской стране признали государственным переворотом.

Судья сообщила, что имеющиеся доказательства и показания бывших украинских чиновников говорят о том, что события, произошедшие в 2014 году, реально можно расценивать, как антиконституционный государственный переворот.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
131

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Сегодня 12:49
195

Сирия новости 28 декабря 2016 12.30: ВВС САР бомбят «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, САА и ИГ ведут бои на востоке Хомса

Сегодня 12:32
263

Сирия сегодня: атака на Алеппо отбита, ООН «химичит», США пролетели мимо Астаны

Сегодня 12:05
438

Главный специалист по СПИД высмеял панику вокруг «нового» вируса ВИЧ в России

Сегодня 11:30
219
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Семнадцать тел погибших при крушении Ту-154 подняли из Черного моря

13:11

Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»

13:10

Спрыгнувший с ГЭС житель Волгограда спровоцировал крупный затор на мосту

13:08

Сбербанк за год отбил 74 крупные кибератаки

13:02

Шойгу заявил о необходимости восстановления ансамбля имени Александрова

13:02

Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

13:02

Беженцы из Сирии участвуют в поиске обломков Ту-154 в Абхазии

13:00

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

12:56

Возвращение похищенных картин в музее Левитана в Плесе назвали лучшим подарком

12:53

Семья из трех человек заживо сгорела в доме на Алтае

12:49

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

12:49

Клинцевич вышвырнул из студии украинского политолога, отказавшегося почтить память жертв Ту-154

12:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Семнадцать тел погибших при крушении Ту-154 подняли из Черного моря
Читать
Закрыть