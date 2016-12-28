Гореть вам в аду! Лидеру одесского «Правого сектора» пригрозили жестокой расправой

Одесса, 28 декабря. Представитель «Правого сектора» Сергей Стерненко похвастался в соцсетях уничтожением народного мемориала в память о погибших при крушении Ту-154 у здания российского консульства в Одессе. Возмущенные пользователи Сети уже поставили крайне неутешительный диагноз члену запрещенной в РФ организации.

Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с выброшенными в мусорный контейнер цветами, которые принесли неравнодушные люди в память о жертвах авиакатастрофы. «Генеральная уборка перед консульством РФ», — такой надписью сопроводил он фотографии.

После этого «правосек» пожаловался на большое количество негативных комментариев на своей странице, в основном от жителей «Москвы, Рязани и других российских городов». И действительно, возмущенные кощунственным поступком пользователи соцсетей не жалели слов, чтобы описать свое отношение к Стерненко.

«Гореть вам в аду!», «Тебя же мать рожала, ушлепка», «Просто за такие поступки, как совершил Сергей, нужно на кол сажать, пусть он хоть в Зимбабве живет», — пишут пользователи Facebook.