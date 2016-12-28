Спрыгнувший с ГЭС житель Волгограда спровоцировал крупный затор на мосту

Волгоград, 28 декабря. Мужчина в Волгограде оставил внедорожник посреди платины ГЭС и сбросился в Волгу.

Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина подъехал к платине ГЭС на Lexus. Затем он оставил иномарку и спрыгнул с моста в Волгу. Известно, что машина принадлежит жителю Волгограда 1978 года рождения.

Мост плотины ГЭС является связующей дорогой между Волгоградом и Волжским. На Волжской ГЭС собралась пробка из-за брошенной машины.

Как пишет Life, на место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС. Судьба волгоградца остается неизвестной.