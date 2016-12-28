Шойгу сообщил о 30 изобретениях военнослужащих научных рот Минобороны РФ

Москва, 28 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие научных рот внесли десятки рацпредложений и зарегистрировали около 30 изобретений.

На данный момент, проинформировал глава военного ведомства, 600 выпускников вузов со всей страны служат в научных ротах. За это время они достигли весомых и серьезных результатов. Итогом стали 30 изобретений и несколько десятков рационализаторских предложений. Идея создания научных рот появилась после предложения «прекратить забивать гвозди микроскопом» и использовать призывников с высшим образованием на воинской службе с максимальной отдачей, подчеркнул Сергей Шойгу.