Семнадцать тел погибших при крушении Ту-154 подняли из Черного моря

Москва, 28 декабря. После крушения самолета Ту-154 над Черным морем обнаружено 17 тел погибших, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Как заявили в военном ведомстве, с начала поисковой операции в Черном море обнаружены 17 тел погибших. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву, где эксперты проведут генетическую экспертизу, а также пройдет опознание. 105 родственников жертв авиакатастрофы сдали пробы биологического материала.

Ранее стало известно, что обнаружено 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов разбившегося над Черным морем самолета Ту-154. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.