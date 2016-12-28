Индия пригрозила «не оставить камня на камне» от ИГИЛ в Йемене

Нью-Дели, 28 декабря. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж подчеркнула, что Индия готова «камня на камне не оставить» в борьбе за освобождение индийского христианского священника Тома Ужунналила, захваченного в плен «Исламского государства» в Йемене. Священник из города Керала был похищен в Йемене девять месяцев назад и недавно в Интернете появилось записанное террористами видео с его участием.

В своем видеообращении индийский священник жалуется на то, что ни правительство Индии, ни католическая церковь, ни папа Римский не пришли к нему на помощь.