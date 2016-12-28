МИД РФ предостерег Париж и Лондон от попыток разгореть атмосферу в Совбезе ООН

Москва, 28 декабря. Подготовленный Францией и Великобританией проект резолюции СБ ООН по Сирии является санкционным, и поэтому Россия его не примет. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предостерег европейские страны от «разогревания» атмосферы в Совете безопасности.

«Мы предостерегаем их от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку, потому что из этой затеи ничего не выйдет, — подчеркнул Рябков. — Их проект резолюции — санкционный, для нас категорически неприемлем».

Ранее, напомним, постпред России в ООН Виталий Чуркин объявил резолюцию Генассамблеи ООН большой ошибкой.