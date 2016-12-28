FAN-TV Лента новостей
МИД РФ предостерег Париж и Лондон от попыток разгореть атмосферу в Совбезе ООН
Политика

МИД РФ предостерег Париж и Лондон от попыток разгореть атмосферу в Совбезе ООН

Сегодня 13:19
56

МИД РФ предостерег Париж и Лондон от попыток разгореть атмосферу в Совбезе ООН

Москва, 28 декабря. Подготовленный Францией и Великобританией проект резолюции СБ ООН по Сирии является санкционным, и поэтому Россия его не примет. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предостерег европейские страны от «разогревания» атмосферы в Совете безопасности.

«Мы предостерегаем их от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку, потому что из этой затеи ничего не выйдет,  — подчеркнул Рябков.  — Их проект резолюции  — санкционный, для нас категорически неприемлем».

Ранее, напомним, постпред России в ООН Виталий Чуркин объявил резолюцию Генассамблеи ООН большой ошибкой.

комментарии
Валентин Меликов
#сергей рябков
Новости партнеров
Эксклюзив

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

Сегодня 12:56
172

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

Сегодня 12:49
239

Сирия новости 28 декабря 2016 12.30: ВВС САР бомбят «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, САА и ИГ ведут бои на востоке Хомса

Сегодня 12:32
296

Сирия сегодня: атака на Алеппо отбита, ООН «химичит», США пролетели мимо Астаны

Сегодня 12:05
465

Главный специалист по СПИД высмеял панику вокруг «нового» вируса ВИЧ в России

Сегодня 11:30
228
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Иран обвинил самолеты-разведчики США в попытке нарушить границу

13:13

Семнадцать тел погибших при крушении Ту-154 подняли из Черного моря

13:11

Признавшая госпереворот на Украине судья попала на скандальный сайт «Миротворец»

13:10

Спрыгнувший с ГЭС житель Волгограда спровоцировал крупный затор на мосту

13:08

Сбербанк за год отбил 74 крупные кибератаки

13:02

Шойгу заявил о необходимости восстановления ансамбля имени Александрова

13:02

Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

13:02

Беженцы из Сирии участвуют в поиске обломков Ту-154 в Абхазии

13:00

Михеев о новых санкциях против России: Месть Обамы сыграет на руку Трампу

12:56

Возвращение похищенных картин в музее Левитана в Плесе назвали лучшим подарком

12:53

Семья из трех человек заживо сгорела в доме на Алтае

12:49

Посольство России в Киеве завалили цветами в память о трагедии Ту-154

12:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Иран обвинил самолеты-разведчики США в попытке нарушить границу
Читать
Закрыть