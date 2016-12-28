Беженцы из Сирии участвуют в поиске обломков Ту-154 в Абхазии

Сочи, 28 декабря. Сирийские беженцы, которые проживают в Абхазии, как волонтеры принимают участие в поисковых работах после авиакатастрофы воздушного судна Ту-154 в Черном море. Об этом в среду сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики генерал-майор Лев Квициния.

Напомним, 25 декабря в 05.27 самолет Ту-154 Минобороны, вылетевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение в Черном море через несколько минут после взлета. На борту самолета находились 92 пассажира, в том числе военные, музыканты Ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В настоящее время поисковые работы не прекращаются. На дне моря сегодня обнаружили второй бортовой самописец, его уже подняли на берег.