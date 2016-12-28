Сбербанк за год отбил 74 крупные кибератаки

Москва, 28 декабря. За 2016 год на Сбербанк было совершено 74 кибератаки, сообщил зампред правления кредитного учреждения Станислав Кузнецов.

В Сбербанке отмечают увеличение числа кибератак на кредитное учреждение в текущем году по сравнению с 2015 годом. «По нашим данным, за год зафиксировано 74 атаки. Крупные атаки мы фиксировали в декабре, примерно раз в неделю, раз в 10 дней», — прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он также отметил, что все атаки отбиваются в автоматическом режиме. Напомним, что в начале ноября стало известно о кибератаках на пять крупных банков страны, которые велись ботнетами одновременно из нескольких стран мира.