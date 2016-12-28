Возвращение похищенных картин в музее Левитана в Плесе назвали лучшим подарком

Москва, 28 декабря. Сотрудники дома-музея Исаака Левитана, узнавшие об обнаружении похищенных в 2014 году картин художника, назвали событие лучшим подарком к Новому году.

Как рассказала замдиректора дома-музея по экспозиционно-выставочной деятельности Ирина Сорокина, пока неизвестно, когда полотна будут возвращены музею.

Напомним, в среду правоохранительные органы рассказали о задержании похитителей картин Левитана. Пи обыске полиция нашла у них пять картин, ранее украденных из музея в городе Плесе Ивановской области.

Как пишет «РИА Новости», полотна «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» были похищены в 2014 году. Общая стоимость шедевров оценивается в 77 миллионов рублей. Возвращенные шедевры Левитана потребуют реставрации.