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Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма
Россия

Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

Сегодня 13:02
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Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

Симферополь, 28 декабря. Бывший первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов стал новым прокурором Крыма. Решение о назначении преемника Натальи Поклонской приняли депутаты крымского парламента, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

«Депутаты крымского парламента рассмотрели представление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и согласовали назначение на должность прокурора Республики Крым государственного советника юстиции 3 класса Камшилова Олега Анатольевича», — говорится на сайте Государственного совета.

Олег Камшилов является почетным работником прокуратуры РФ. Он был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «290 лет прокуратуре России».

Напомним, 7 октября Поклонскую освободили от должности главы надзорных органов Крыма. Депутат Госдумы призналась, что все пропускает через призму предыдущей работы.

Читайте также: Поклонская рассказала о главных проблемах Крыма.

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Ксения Тасманова
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