Назван преемник Поклонской на посту прокурора Крыма

Симферополь, 28 декабря. Бывший первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов стал новым прокурором Крыма. Решение о назначении преемника Натальи Поклонской приняли депутаты крымского парламента, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«Депутаты крымского парламента рассмотрели представление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и согласовали назначение на должность прокурора Республики Крым государственного советника юстиции 3 класса Камшилова Олега Анатольевича», — говорится на сайте Государственного совета.

Олег Камшилов является почетным работником прокуратуры РФ. Он был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «290 лет прокуратуре России».

Напомним, 7 октября Поклонскую освободили от должности главы надзорных органов Крыма. Депутат Госдумы призналась, что все пропускает через призму предыдущей работы.

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